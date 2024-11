Polícia avança nas investigações sobre casal encontrado morto no Capela Velha

Embora o inquérito policial esteja em andamento, a Delegacia de Araucária avançou nas investigações em torno do casal encontrado morto dentro de uma residência na Rua Tucano, no bairro Capela Velha, no dia 9 de novembro. Segundo a DP, a mulher, identificada como Dinacir F. Deling, 50 anos, teria matado o marido, identificado como Felipe Deling, 36 anos, usando uma marreta e depois teria tirado a própria vida, se enforcando no banheiro da casa.

“Ainda não foram concluídos os laudos periciais, mas os indícios apontam para um crime motivado por ciúmes. Quanto ao filho, que conforme consta no boletim de ocorrência teria encontrado os pais mortos, ainda não temos muitas informações”, disse o delegado Erineu Portes.

Relembre o crime

Na manhã do dia 09/11 a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de achado de cadáveres na rua Tucano, no bairro Capela Velha. O chamado teria vindo do próprio filho do casal, que relatou que, ao acordar, notou que os pais não respondiam. Disse que tentou fazer contato batendo na porta do quarto deles, mas estava trancada. Preocupado, quebrou um vidro da janela para conseguir entrar. Ao olhar para dentro do quarto, avistou o pai deitado na cama, sem sinais de vida. Chocado com o que viu, ele foi até o banheiro do quarto do casal, onde encontrou a porta trancada. Então pegou uma cadeira e, ao olhar pela janela, conseguiu visualizar sua mãe, também sem vida.

O filho ainda relatou aos policiais que, durante a madrugada, recebeu uma mensagem da mãe na qual ela dizia que o amava e transferia uma quantia de R$ 250,00. Posteriormente, outro filho do casal chegou ao local e contou aos policiais que recebeu a mesma mensagem e quantia, assim como a irmã deles, indicando que a mãe enviou a mesma despedida para os três filhos.

