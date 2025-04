Polícia Civil aprende cocaína em uma distribuidora de bebidas no Capela Velha já investigada por tráfico de drogas

A Delegacia de Polícia Civil de Araucária cumpriu na tarde desta quarta-feira (16/04), um mandado de busca e apreensão em uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Juriti, no bairro Capela Velha. Foram apreendidos no comércio três equipamentos de monitoramento eletrônico sem o cartão de memória, e uma bolsa que estava sobre o balcão do comércio, contendo 365 buchas de cocaína, o equivalente a 67 gramas.

No momento em que a equipe chegou para cumprir o mandado, o estabelecimento estava fechado, porém em conversa com o morador da residência que fica no mesmo terreno, os policiais descobriram que há cerca de uma semana a distribuidora estava fechada e, desde então, não houve nenhuma movimentação no local. Diante dessa revelação, os policiais solicitaram que o morador os acompanhasse durante o cumprimento do mandado.

O equipamento de monitoramento eletrônico e a bolsa contendo as buchas de cocaína foram apresentadas na DP e serão anexadas ao inquérito policial que foi aberto há pouco mais de uma semana, quando um casal foi preso nesta mesma distribuidora, por suspeita de tráfico de drogas. As prisões foram efetuadas pela Polícia Militar no dia 09/04, durante uma abordagem no comércio, motivada por denúncias de que o local funcionava de fachada para o tráfico de drogas.

Na ocasião, os policiais revistaram um suspeito e localizaram com ele 5 buchas de cocaína, e em revista no interior do comércio, localizaram mais 40 buchas, dinheiro em notas trocadas, um caderno com anotações do tráfico, uma calculadora e um aparelho celular. Uma segunda pessoa foi presa, e a dupla foi conduzida à Delegacia, ouvida e já está em liberdade.

“Cumprimos o mandado nesta quarta-feira, no sentido de apreender as câmeras do estabelecimento, pois as imagens poderiam contribuir com as investigações. Ainda nas buscas, localizamos as 365 buchas de cocaína, que agora serão anexadas ao inquérito”, disse o delegado Erineu Portes.