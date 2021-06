Polícia Civil conclui inquérito que apurou homicídio de jovem espancado até a morte

Gabriel foi morto de forma brutal. Foto: divulgação

A Delegacia de Polícia de Araucária concluiu o Inquérito Policial que investigava a morte por espancamento do jovem Gabriel Oliveira da Silva, de 20 anos, ocorrida na madrugada do dia 8 de maio. O procedimento já foi remetido à Justiça, com o indiciamento de seis pessoas, por homicídio qualificado. Cinco dos seis agressores estão detidos e um deles ainda está foragido.

Erik Fernando Azevedo Nogueira e Eduardo Fernando Azevedo Tavares foram presos em flagrante pela Guarda Municipal, ainda na cena do crime. Maiara Barbosa Andrade, 28, e Fabrício Hass Verdi Bonin, 19, foram presos no dia 1º de junho, por policiais da Delegacia de Araucária, e Diogo Martins de Araújo, 21, foi detido no dia 4 de junho, pela GM, enquanto gravava uma live para uma rádio local dando sua versão sobre os fatos, na Praça da Bíblia, justamente onde o crime ocorreu. Roni Peterson Buchanelli dos Santos é o único que está foragido.

Relembre o crime

Gabriel Oliveira da Silva foi morto próximo à Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, por um grupo de agressores, que usaram de crueldade para cometer o crime. A vítima levou chutes, pontapés, pedradas e foi espancada até a morte ao tentar proteger o amigo, sem ao menos ter chances de se defender. Devido à gravidade dos ferimentos, Gabriel não resistiu e morreu no local.

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021