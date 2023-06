Polícia Civil de Araucária desmonta fábrica de cocaína no Thomaz Coelho e prende duas mulheres

Policiais civis da Delegacia de Araucária prenderam na tarde desta quarta feira (07/06), duas mulheres que estavam em uma fábrica de cocaína localizada no bairro Thomaz Coelho. Os policiais também apreenderam uma quantidade da droga, uma pistola Glock 9mm e apetrechos para refinação, como acetona e outros produtos químicos, além de balanças e um compressor utilizado para moldagem da cocaína.

A ação aconteceu após a DP receber a denúncia anônima de que duas mulheres, mãe e filha, estariam refinando drogas para um homem e revendendo-as para o mesmo. Com as informações em mãos, o delegado Tiago Wladyka organizou sua equipe e foram até o endereço, onde flagraram a dupla dentro da fábrica, efetuaram as prisões e apreensões.

Foi necessária uma caminhonete para levar todo o material para a Delegacia de Araucária. As mulheres foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo.