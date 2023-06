Polícia Civil de Araucária incinera cerca de 2,5 toneladas de drogas

Na manhã desta quarta-feira (21/06), a Polícia Civil de Araucária realizou a incineração de drogas apreendidas na unidade, o ato contou com a presença do Delegado Tiago Wladyka, do promotor de justiça Thiago Artigas e representantes da Vigilância Sanitária.

Foram incineradas cerca de 2,5 toneladas de substâncias entorpecentes, sendo elas: cocaína, crack , LSD e maconha.

O Delegado Tiago Wladyka ressalta que foi realizada uma ‘limpeza’ no depósito da delegacia, fruto de um trabalho árduo da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal, além da boa integração com o Ministério Público e Judiciário: “É importante evitar o acúmulo de substâncias entorpecentes na Delegacia, visto que as apreensões em grande quantidade estão cada vez mais corriqueiras”, destacou.