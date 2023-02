Polícia Civil de Araucária prende dois indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas que circulavam pela cidade em carro de luxo

Policiais civis da Delegacia de Araucária prenderam nesta segunda-feira (06/02) dois indivíduos que circulavam pelo centro da cidade em um veículo BMW, com um quilo de maconha. A prisão aconteceu durante um patrulhamento da equipe da DP, que acabou se deparando com o veículo suspeito, saindo de um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas, popularmente conhecido como biqueira. Os policiais realizaram um acompanhamento e conseguiram fazer a abordagem do carro na Avenida Victor do Amaral, no Centro.

O delegado Tiago Wladyka e sua equipe revistaram o veículo, que apresentou problemas mecânicos no local. Após a abordagem, foi localizada certa quantia de maconha dentro do veículo. Na sequência o carro foi encaminhado para a DP de Araucária e novamente revistado, foi encontrado cerca de um quilo da droga, escondido em três compartimentos secretos.

Ainda no momento da abordagem, um dos indivíduos, que já tem passagem por roubo e corrupção de menores, tentou quebrar seu celular, porém não conseguiu e o aparelho foi encaminhado para perícia para extração de dados. A droga e os celulares foram apreendidos e os indivíduos atuados em flagrante e permanecem à disposição da justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Civil.