Polícia Civil de Araucária prende homem com cerca de 3kg de crack em estacionamento de supermercado

Policiais da Delegacia de Araucária prenderam na noite de terça-feira (21/02), um homem de 32 anos, que estava com cerca de três quilos de crack. A DP recebeu a denúncia de que um indivíduo, em um Gol cinza, estaria vendendo a droga no estacionamento de um supermercado da cidade.

Embora fosse uma terça-feira atípica, de Carnaval, os policiais civis que estavam de plantão da DP Araucária, seguindo ordem do delegado Tiago Wladyka, rapidamente se mobilizaram, foram até o local e flagraram o homem com a droga dentro do veículo. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Araucária, para os procedimentos cabíveis. Na sequência, foi conduzido para a Cadeia Pública da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.