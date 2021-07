Polícia Civil de Araucária prende homem por crime ambiental

Foto:divulgação

A Polícia Civil de Araucária, com apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, prendeu um homem na manhã desta sexta-feira, 9 de julho, no Conjunto Maranhão, por crime ambiental. Segundo o delegado Tiago Wladyka, a delegacia recebeu a denúncia de que o suspeito estaria devastando área de preservação permanente e também estaria instalando um ferro velho no local.

Diante das denúncias, durante alguns dias, equipes monitoraram o local e averiguaram que havia muito lixo no local, além de veículos estacionados sobre a mata, de forma irregular. Após as investigações, o delegado representou ao juiz por um mandado de busca e apreensão, que teve parecer favorável do Ministério Público.

Com apoio de fiscais do meio ambiente da SMMA, o delegado Wladyka e seus policiais foram até o local e flagraram o homem dando gargalhadas e depredando o meio ambiente. O suspeito foi preso por crime ambiental e encaminhado à Delegacia de Araucária para os procedimentos cabíveis. Ao infrator também foi aplicada uma multa de reincidência, por destruir o meio ambiente.