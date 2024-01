Polícia Civil de Araucária prende homem por descumprimento de monitoramento eletrônico

A Polícia Civil de Araucária prendeu preventivamente na sexta-feira (12/01) um homem de 34 anos, por descumprimento de monitoramento eletrônico.

O indivíduo estava cumprindo pena com uso de tornozeleira eletrônica por roubo e tráfico de drogas, desde janeiro de 2023, em agosto, o homem descumpriu as ordens e, desde então, estava foragido.

“A equipe policial recebeu denúncias anônimas acerca do paradeiro do suspeito. Após diligências, os policiais civis empreenderam campana no local e obtiveram êxito no cumprimento do mandado de prisão”, explicou o delegado de Araucária Erineu Portes. O homem detido foi encaminhado para a Cadeia Pública de Araucária e segue à disposição da justiça

Denúncias

A Polícia Civil do Paraná solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização de foragidos da justiça. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

Foto: Fábio Dias / EPR