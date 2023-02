Polícia Civil de Araucária prende indivíduos que atiraram contra funcionários de distribuidora no Capela Velha

Os dois homens responsáveis pelos tiros que atingiram dois rapazes em uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Capela Velha foram presos por policiais civis da Delegacia de Araucária na manhã desta terça-feira (07/02). O caso aconteceu na madrugada do dia 23 de janeiro de 2023 e após os fatos, o delegado Tiago Wladyka e sua equipe de investigação analisaram as imagens captadas pelas câmeras de segurança da distribuidora e identificaram os atiradores.

São eles: Gesiel Xavier Paes, vulgo Banana, 34, que aparece nas imagens atraindo os jovens como se ele fosse um cliente, enquanto que João Henrique de Oliveira Martins, vulgo Perneta, 40 anos, efetuava os disparos de dentro do veículo, contra os funcionários da distribuidora. Banana, que fica no balcão da distribuidora e Perneta, que efetua os disparos de dentro do carro, foram reconhecidos pela vítima.

Com base nas provas, o delegado Tiago Wladyka e seu adjunto Jessé Kraus representaram pela prisão preventiva de ambos, que foi decretada pela Vara Criminal de Araucária. As prisões aconteceram em outra distribuidora, também localizada no Capela Velha. Os dois foram encaminhados para a delegacia, deram seus depoimentos e posteriormente foram levados para a cadeia pública de Araucária, onde permanecem à disposição da justiça.