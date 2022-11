Polícia Civil de Araucária prende mãe que gravava vídeos de filhas sendo abusadas pelo namorado

Policiais da Delegacia Civil de Araucária prenderam nesta quinta-feira (24/11), no bairro Thomaz Coelho, um casal que abusava de duas crianças, uma de 2 e outra de 3 anos. A mulher, de 22 anos, gravava vídeos eróticos usando as próprias filhas, que eram abusadas pelo seu companheiro, de 28 anos. A polícia ainda investiga se uma terceira filha, de 8 anos, também teria sido vítima de abusos.

As prisões ocorreram após a equipe de investigação da DP receber a informação de que a mulher estaria abusando sexualmente das filhas. Com a identificação da suspeita, na quarta-feira (23), o delegado Eduardo Kruger pediu a prisão preventiva da genitora, que foi decretada pela juíza Mayra Zavattaro, do Plantão Judiciário Regional. Na tarde desta quinta-feira, a equipe da DP cumpriu o mandado de prisão.

“A mulher confessou que fazia vídeos do namorado abusando das próprias filhas, com a intenção de vendê-los nas redes sociais, porque estaria precisando se dinheiro”, relatou a DP.

Com o depoimento da genitora, a Delegacia representou pela prisão preventiva do homem; o mandado foi expedido pela juíza da Vara Criminal de Araucária, Débora Cassiano Redmond, e cumprido também nesta quinta-feira. O casal foi encaminhado para a cadeia pública de Araucária, onde está à disposição da Justiça.

Na ação a polícia também aprendeu celulares que serão encaminhados para a perícia. As diligências continuam no sentido de identificar as pessoas que compraram os materiais divulgados.