Polícia Civil de Araucária prende mais dois homens que espancaram jovem até a morte no Jd Tupy

Policiais da Delegacia de Araucária prenderam mais dois homens envolvidos no homicídio de Heron Eduardo dos Santos Nepomuceno, 26 anos, ocorrido no dia 23 de abril, no bairro Campina da Barra. O crime foi praticado por quatro adultos e um menor de idade, eles agrediram a vítima com chutes e socos, também usaram como armas improvisadas pedaços de pau, pedras e um ferro de passar roupa. Heron apanhou até a morte.

O primeiro a ser preso foi João Vitor Neves Nichak e junto com ele, o menor também foi apreendido. Dos outros três envolvidos, mais dois foram detidos recentemente pela equipe da Delegacia de Araucária, e um ainda segue foragido. Foram presos no Município Gustavo Barbosa Rosa (19 anos) e Victor Henrique de Paula Reis (20 anos).

O único fugitivo é Lucas Adriano de Souza (20 anos) e a Polícia Civil pede ajuda da população para conseguir capturá-lo. Quem tiver informações sobre seu paradeiro poderá entrar em contato com a Delegacia de Araucária pelo número (41) 3641-6000.

Edição n. 1365