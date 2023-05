Polícia Civil de Araucária prende um dos homens que espancou jovem até a morte no Jd Tupy

Policiais da Delegacia de Araucária prenderam na manhã desta quarta-feira (10/05), João Vitor Neves Nichak, que espancou até a morte, junto com outros quatro sujeitos, Heron Eduardo dos Santos Nepomuceno, 26 anos. O crime aconteceu na madrugada do último dia 23 de abril e foi cometido por quatro adultos e um menor de idade, que também foi apreendido pela DP Araucária.

Naquela noite, os cinco cruzaram com Heron em uma rua do bairro Tupy e o espancaram covardemente, conforme mostrou um vídeo gravado pelos próprios agressores. Além de chutes e socos, os jovens também o agrediram com pedaços de pau, pedras e com um ferro de passar roupa.

A brutalidade foi tanta que mesmo com a vítima já caída e desorientada, os homens ficaram mais de cinco minutos a agredindo, acabando por desfigurar seu rosto. O vídeo chegou às mãos do delegado Tiago Wladyka e sua equipe, que iniciaram as investigações e identificaram todos os envolvidos. Wladyka pediu a prisão dos quatro homens, que confessaram o crime na delegacia. Já em relação ao menor, o delegado representou pela sua apreensão, que foi decretada pela Vara da Infância e da Juventude.

Com os mandados em mãos, a equipe da DP deflagrou a Operação Linchamento, que resultou na apreensão do menor e na prisão de um dos envolvidos. O menor apreendido foi encaminhado para o educandário, e está à disposição da justiça, o mesmo ocorre com João Vitor Neves Nichak, preso e encaminhado pela Polícia Civil, que está na Cadeia Pública de Araucária.

Os outros envolvidos no crime estão foragidos. São eles: Gustavo Barbosa Rosa (19 anos), Lucas Adriano de Souza (20 anos) e Victor Henrique de Paula Reis (20 anos). Quem tiver informações sobre o paradeiro dos fugitivos pode entrar em contato com qualquer investigador da Delegacia de Araucária ou pelo número (41) 3641-6000.

