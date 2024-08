Polícia Civil divulga foto de foragido acusado pelo homicídio de Roseane Araújo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (01/08), a foto de Kennedy dos Santos, 31 anos, principal suspeito pela morte de Roseane Soares Araújo, de 28 anos. Após as investigações, a PCPR representou pelo mandado de prisão do acusado, que foi expedido pelo Poder Judiciário e, desde então, ele é considerado um foragido da justiça.

Kennedy havia sido preso em flagrante pela Guarda Municipal de Araucária na madrugada do dia 25 de julho, por tráfico de drogas, porém teve a prisão preventiva indeferida pela Justiça. Ele também teve a prisão temporária solicitada pela Polícia Civil no caso do homicídio de Roseane, no entanto, já estava em liberdade quando o mandado de prisão foi expedido.

Relembre o crime

O corpo de Roseane foi encontrado no dia 24 de julho, em região de mata no bairro Campina da Barra. Ela estava desaparecida desde o sábado (20) e foi localizada com a calça abaixada e sinais de violência no pescoço, supondo que tenha sido asfixiada. As investigações seguem para que a polícia possa elucidar por completo os fatos.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado Kennedy dos Santos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3641-6000/ (41) 3641-6005, diretamente à equipe de investigação.