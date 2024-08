Policia Civil divulga imagens de casal suspeito de violentar motorista de aplicativo em Araucária

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou imagens de um casal suspeito de abusar sexualmente de uma motorista de aplicativo de 47 anos, em Araucária.

O crime ocorreu na segunda, 19 de agosto, quando os suspeitos solicitaram uma corrida por aplicativo, que saiu do bairro Parolin em Curitiba, com destino a Campo Largo. No decorrer da corrida, os suspeitos sugeriram usar um atalho e a motorista aceitou e mudou a rota.

O “atalho” passaria por uma região rural de Araucária, onde os suspeitos doparam a vítima com uma substância não identificada e abusaram sexualmente dela. Após ser violentada, a vítima foi abandonada desacordada na região e quando acordou conseguiu pedir ajuda de moradores.

O casal de suspeitos segue foragido e as autoridades continuam as investigações para prender os envolvidos.

A PCPR enfatiza a importância de localizar o casal, contando com o apoio da população. Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos podem ser fornecidas anonimamente pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, ou diretamente à equipe de investigação pelo telefone (41) 3641-6013.