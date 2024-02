Polícia Civil do Paraná realiza operação contra o tráfico de animais silvestres; um mandado foi cumprido em Araucária

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre nesta segunda-feira (26/02), 24 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de animais silvestres e exóticos em todo o país. Ao todo, são 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Um dos mandados foi cumprido em Araucária, no bairro Costeira.

A ação acontece simultaneamente nas cidades de Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Matinhos, Colombo, Campina Grande do Sul, no Paraná; e em Joinville, em Santa Catarina. A operação conta com o apoio da Polícia Militar do Paraná, da Polícia Científica, do Instituto Água e Terra, da Prefeitura de Curitiba e do Criadouro Onça Pintada.

As investigações iniciaram em junho de 2023 para apurar o tráfico desses animais em todo o território nacional e apontaram que os criminosos chefiavam 27 grupos de aplicativos de mensagens destinados exclusivamente a esse comércio ilegal, além de integrarem dezenas de outros grupos que continham mais de 20 mil membros, com conexões internacionais no Paraguai e Venezuela. Também eram usadas as redes sociais. Os envios eram feitos pelos Correios e aplicativos de entregas.

O recebimento dos valores provenientes da atividade criminosa era por meio de contas bancárias de “laranjas”, inclusive nessa lista estavam pessoas que já morreram. Dentre os crimes investigados estão o de tráfico de animais, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro.