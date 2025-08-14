A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (14), a foto de um homem, de 41 anos, foragido pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2018, em Araucária. A vítima, que é sobrinha do indivíduo, tinha 11 anos à época dos fatos.

De acordo com o delegado da Delegacia da Mulher de Araucária, Eduardo Kruger, o homem fugiu na terça-feira (12/08) à noite, durante uma tentativa de cumprimento de mandado de prisão no sítio da família localizado na cidade de Cerro Azul.

“O mandado de prisão é referente a condenação pelo crime de estupro de vulnerável e foi expedido pela Vara Criminal de Araucária. Estamos realizando diligências para encontrar o suspeito”, disse o delegado.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do foragido. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, ou (41) 3641-6014 (WhatsApp), diretamente à equipe de investigação.