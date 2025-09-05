A Polícia Civil do Paraná (PCPR) incinerou 1,2 tonelada de drogas e destruiu 1,5 mil litros de bebidas falsificadas apreendidas em operações recentes realizadas em Araucária. As ações aconteceram nesta quarta e quinta-feira (dias 3 e 4).

Foram destruídos 1.245 Kg de maconha, 22 Kg de cocaína, e 9 Kg de crack, além de 845 gramas de metanfetamina, e 419 gramas de murruga. Também foram descartados 2.193 comprimidos de ecstasy e 40 unidades de cigarros eletrônicos e destruídas 1,2 mil garrafas de bebidas falsificadas, totalizando 1,5 mil litros.

Conforme a polícia, o material havia sido apreendido em um comércio da região, cujo proprietário foi autuado em flagrante no início de agosto. Por se tratar de produto impróprio para consumo, foi realizada a eliminação.

A incineração contou com a presença de representantes da Vigilância Sanitária e do Ministério Público, conforme determina a Lei de Drogas.

DENÚNCIAS

A PCPR reforça a importância da colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.