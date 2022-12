Polícia Civil instaura inquérito para investigar morte de mulher que estava em carro que caiu no Rio Passaúna

A Delegacia de Polícia de Araucária instaurou inquérito para apurar a morte da mulher que estava em um veículo Uno que caiu no Rio Passaúna na tarde do dia 30/11, na Rua Maritaca, área rural de Roça Nova. Chovia na hora do acidente e as primeiras suspeitas eram de que o motorista do carro, marido da vítima, havia se perdido na curva e caído no rio. No momento do resgate, o marido, agarrado em galhos, segurava a mulher pelos cabelos para evitar que a correnteza a levasse, porém ela estava submersa. O homem foi o primeiro a ser resgatado, com vida, e recebeu os atendimentos no local, já a mulher foi resgatada na sequência, mas não resistiu.







Entretanto, logo após o fato, a Delegacia recebeu uma denúncia anônima, que mudou o curso da história. Após isso, o inquérito foi instaurado e a equipe de investigação passou a ouvir os guardas municipais que atenderam a ocorrência, assim como demais testemunhas, para apuração dos fatos. “A instauração de inquérito é um procedimento padrão em casos de morte, mas vamos aguardar o laudo da perícia e a oitiva das testemunhas, para podermos concluir as investigações”, disse a DP.