Polícia Civil investiga se esposa que matou marido o fez por legítima defesa

Delegacia de Polícia Civil de Araucária segue com as investigações em torno do homicídio de Daniel Antônio Soares, 49 anos, encontrado sem vida no interior de casa, na Rua Faisão, no bairro Capela Velha, no dia 5 de março. Embora a principal suspeita, esposa de Daniel, tenha se apresentado dois dias após o crime (07) e alegado legítima defesa, a polícia trabalha no sentido de buscar indícios que comprovem se a mulher teria mesmo repelido a uma suposta agressão.

No decorrer das investigações, a esposa segue respondendo ao processo em liberdade. Com relação ao instrumento que teria sido utilizado para a prática do crime, a Delegacia não passou muitos detalhes, apenas informou que o mesmo foi apreendido e encaminhado para a perícia. “Também ouvimos pessoas que tinham informações a acrescentar e agora aguardamos a conclusão dos laudos periciais”, disse o delegado Felipe Martins.

O CRIME

A filha de Daniel recebeu uma mensagem da mãe, pedindo que não voltasse para casa porque havia acontecido uma briga entre os pais, mas achou aquilo estranho.

Acompanhada pela tia, decidiu ir até a residência e encontrou o pai caído no chão, sem vida. A esposa da vítima e a filha mais nova do casal não estavam na casa quando a Polícia Militar chegou.

Segundo familiares, as discussões entre o casal eram frequentes, muitas resultando em registros de ocorrência.

Edição n.º 1456.