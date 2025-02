Polícia Civil já tem linha de investigação do assassinato de Feijão

A Polícia Civil de Araucária já tem uma linha de investigação em torno do crime ocorrido na madrugada de sábado (01/02), cuja vítima fatal foi Jonatas Gauss Godoi, mais conhecido como “Feijão”, que tem histórico de envolvimento no tráfico de drogas. Ele foi assassinado em frente a um barzinho localizado na Rua Alfredo Parodi, no centro da cidade. “Nesse momento já temos uma pessoa presa em flagrante, que teve a prisão convertida em preventiva, e estamos com uma equipe na rua realizando diligências para identificar os demais coautores”, explicou o delegado Felipe Martins.

Martins disse não ser possível fornecer mais detalhes sobre o caso, para não interferir nas investigações.

“Só posso adiantar que foram realizadas perícias e a polícia está aguardando o resultado. É tudo o que posso falar no momento”, declarou.

Relembre o crime

Por volta das 04h28 da madrugada, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária patrulhava a região central, quando foi acionada para atender uma situação de disparos de arma de fogo. No local, um homem estava caído na calçada, em frente ao barzinho, já em óbito. O Siate foi acionado para prestar atendimento, mas a vítima já estava sem vida. Segundo testemunhas, dois indivíduos armados atiraram contra a vítima. Um policial militar de folga, que estava no local, interveio e efetuou 18 disparos com o objetivo de repelir a agressão. Um guarda municipal, também de folga, reagiu, disparando outros 18 tiros para conter os atiradores.

Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram para o estacionamento quando um veículo Audi Q3 de cor preta saiu em alta velocidade. Posteriormente, a Guarda Municipal encontrou o veículo abandonado na Travessa João Stanczyk, esquina com a Avenida das Araucárias, próximo ao Corpo de Bombeiros.

O Audi Q3 tinha marcas de bala na lateral direita e no capô, e um pneu dianteiro estourado. Dentro do veículo, foram encontradas duas jaquetas: uma vermelha com manchas de sangue e perfurações aparentes de arma de fogo e uma verde.

Pouco depois da localização do veículo, a Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência de um homem baleado no Terminal da Vila Angélica. A vítima apresentava três ferimentos por arma de fogo no tórax, perna e braço. Ele foi rapidamente socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, sob escolta da GM.

Edição n.º 1451.