Polícia Civil prende fugitivo acusado por latrocínio praticado no Pará em 2021

Na manhã desta terça-feira (20/08), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em Araucária, um homem de 26 anos, que estava foragido pelo crime de latrocínio praticado em Belém, no Pará. Ele foi localizado no bairro Jardim Israelense, onde os policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Segundo as investigações, o crime aconteceu em setembro de 2021 e na ocasião, ele e outro suspeito abordaram uma mulher que estava no interior de um veículo. Os dois anunciaram o assalto, porém a vítima reagiu e foi morta por estrangulamento. Depois de praticar o crime, o suspeito agora detido, fugiu para o Paraná.

“Diante do fato, recebemos informações sobre o paradeiro do agente, vindo a realizar diligências que culminaram em sua captura”, disse o delegado da PCPR Felipe Martins. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para as providências necessárias.

Denúncias

A PCPR pede que a população colabore com informações que levem à localização de foragidos da justiça. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

Foto: Fábio Dias/EPR.