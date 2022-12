Polícia Civil prende homem acusado de tentar matar ex de sua atual esposa no Fazenda Velha

Um homem acusado de tentar matar o ex namorado da sua atual esposa foi preso por policiais da Delegacia de Araucária na manhã desta segunda-feira (12/12). Kleber Girotto Marin cometeu o crime no dia 27 de agosto de 2022, em frente de um bar localizado no bairro Fazenda Velha.







Ele estava no local bebendo quando percebeu que o ex da sua atual companheira estava com um amigo no mesmo bar. Ao sair do boteco para fumar, a vítima e o amigo estavam do lado de fora, então Kleber, com uma pistola em mãos, os surpreendeu e disse: “você está me tirando seu bosta!”. A dupla ignorou Kleber, que efetuou um disparo para cima e, logo em seguida, outro contra a vítima, que foi alvejada na perna e conduzida para o hospital.

A DP iniciou as investigações e, após concluídas, o delegado Tiago Wladyka ouviu a vítima e identificou Kleber, que preferiu se manter em silêncio durante o interrogatório. O delegado então solicitou a prisão do suspeito, que foi decretada pelo Ministério Público e teve mandado cumprido pela equipe de Wladyka nesta segunda-feira.