A Delegacia de Polícia Civil de Araucária prendeu nesta terça-feira (07/10), no bairro Cachoeira, um homem de 25 anos suspeito de ser o autor do homicídio de Raniero Tohalino Guzman, de 65 anos. O crime ocorreu no dia 17 de setembro, na rua Pintassilgo, na comunidade Favorita, bairro Capela Velha. Na ocasião, o corpo da vítima foi localizado no quintal de sua residência, com uma picareta encravada na cabeça.

No decorrer das investigações a polícia identificou o indivíduo, que era vizinho da vítima, como sendo o possível autor do homicídio. “A hipótese investigada é de que a morte tem relação com um desentendimento duradouro entre as partes e que teria motivado a prática do crime”, explicou a polícia.

Diante das provas já coletadas, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, que foi autorizada pela Vara Criminal de Araucária. Ele foi conduzido à unidade policial para os
procedimentos legais, e em seguida encaminhado ao sistema penitenciário.

RELEMBRE OS FATOS

Raniero foi morto com um golpe de picareta na cabeça e seu corpo foi localizado por vizinhos, na parte externa da residência onde ele morava sozinho.

No dia do crime, testemunhas relataram que o idoso poderia ter sido assassinado por conta de briga entre vizinhos. As testemunhas também disseram que na manhã do dia do crime, a Polícia Militar já havia sido acionada em razão de um atrito verbal da vítima com uma vizinha, a qual teria sido encaminhada à UPA para atendimento.

Segundo o boletim de ocorrência da Guarda Municipal. naquele dia, testemunhas ainda relataram que Raniero era conhecido na comunidade por seu envolvimento em constantes desavenças, ameaças e comportamento agressivo com outros moradores.