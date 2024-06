Polícia Civil prende no Campina da Barra um suspeito com drogas e munições

Policiais da Delegacia de Araucária prenderam nesta quarta-feira (26/06), no bairro Campina da Barra, um homem de 23 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Ele foi preso em flagrante, no exato momento em que vendia maconha. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com ele, 23 gramas da droga.

Segundo o delegado da PCPR, Felipe Martins, foram realizadas diligências nos arredores e na residência do autor, também foram apreendidas dez munições de calibre 22, mais 30 gramas de maconha, além de um telefone celular. “O homem não tinha passagens pela polícia até então”, completou o delegado.

O suspeito foi autuado e encaminhado à Delegacia de Araucária para as providências necessárias. Já a pessoa que estava comprando a droga para consumo próprio e que também foi abordada na ocorrência, assinou um termo circunstanciado.