Polícia Civil prende suspeito de estupro que se passava por policial federal em Araucária

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na quinta-feira (20/10) um homem de 62 anos que se passava por policial federal. Ele é suspeito de estupro, produção e armazenamento de material de pornografia infantojuvenil. A prisão aconteceu em Araucária e no cumprimento do mandado foram apreendidos celulares, computador e pendrives.



De acordo com as investigações, o indivíduo criava perfis fake nas redes sociais, se passando por policial federal, para ameaçar a vítima e, posteriormente, abusar sexualmente.