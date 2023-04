Polícia Civil procura autores do espancamento de homem até a morte

A Delegacia de Polícia de Araucária segue fazendo diligências no intuito de capturar os autores do homicídio contra Heron Eduardo dos Santos Nepomuceno, 26 anos, ocorrido na madrugada de domingo, 23 de abril, na rua Crisântemo, no bairro Campina da Barra. O homem foi brutalmente agredido na cabeça, com pedaços de madeira e pedras, e não resistiu aos ferimentos. Câmeras de segurança que captaram a cena do crime mostram que havia mais de uma pessoa espancando a vítima.

O corpo de Heron foi encontrado caído em via pública por um vigilante, durante uma de suas rondas. Ele imediatamente chamou a Polícia Militar, que ao chegar no local apenas constatou o óbito e acionou o Instituto Médico Legal para recolher o corpo e a Criminalística para periciar a cena de crime.

A mãe da vítima também compareceu no local e disse à PM que muito possivelmente o filho tenha sido morto por ser usuário de drogas e estar devendo para algum traficante.

