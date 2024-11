Polícia conclui inquérito que apurava morte de casal no Guajuvira

A Delegacia da Mulher de Araucária concluiu o inquérito que apurava o caso do casal encontrado morto na Rua Pedro Leinizek, na área rural do Guajuvira, no dia 4 de outubro. Segundo apurado nas investigações, Valmir José Daghetti, 58 anos, matou a esposa Silmara Scariot, 57 anos, e depois praticou suicídio. “Os laudos periciais apontaram que foi um feminicídio seguido de suicídio. Valmir matou a esposa com uma arma de calibre 22, que não foi achada, e depois ele se matou com um revólver calibre 38, que estava na mão dele”, disse o delegado Eduardo Kruger.

No dia dos fatos, uma testemunha contou à Polícia Militar que tinha ouvido tiros vindos da casa do vizinho e imaginava que ele teria tirado a própria vida. Quando a equipe policial chegou no local, encontrou Valmir e Silmara já sem vida. Vilmar segurava um revólver na mão direita e apresentava um disparo de arma de fogo na cabeça e Silmara estava morta ao seu lado.

As mortes aconteceram na parte exterior da casa, que estava aberta e bastante revirada, dando a impressão de que teria sido vasculhada. No boletim de ocorrência da PM, uma testemunha informou que recebeu a ligação de um pastor que mora a cerca de 150 metros da residência do casal, que teria escutado os disparos. Outra vizinha informou que o senhor Valmir teria mandado um áudio para a irmã da senhora Silmara na parte da tarde, comunicando que ela estava morta, e que logo após iria cometer suicídio.

