Polícia divulga imagem de suspeito de importunação sexual dentro do TRIAR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou a imagem de um homem suspeito pela prática de importunação sexual. O crime teria acontecido em dezembro de 2023, dentro de um ônibus do TRIAR, da linha que liga o bairro Capela Velha ao Terminal Central de Araucária.

Os fatos chegaram ao conhecimento da PCPR por meio de um boletim de ocorrência registrado por uma das vítimas. Daquele momento em diante, a polícia iniciou investigações e diligências, no intuito de identificar o suspeito. A imagem divulgada pela polícia, que foi captada dentro do coletivo, será fundamental para a identificação e possível localização do homem.

Denúncias

A PCPR pede a colaboração da população com informações que auxiliem na identificação do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3641-6014 diretamente à equipe de investigação.