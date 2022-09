Polícia já identificou autor de homicídio em pensão no Estação

A briga que acabou em morte aconteceu na pensão onde o autor das agressões e a vítima alugavam quartos. Foto: divulgação

A Polícia Civil de Araucária já conseguiu identificar o autor do homicídio ocorrido na noite de quinta-feira, 20 de maio, em uma pensão que fica nos fundos de um restaurante na PR 423, no bairro Estação. Gabriel Fernandes de Souza, 24 anos, foi morto a facadas por um homem que também era inquilino da pensão, após uma briga provocada por bebedeira. Segundo a polícia, o autor do crime está foragido. Ainda conforme as investigações, o agressor teria vindo de São Paulo, juntamente com um grupo, para trabalhar em Araucária, e todos estavam hospedados no local. Gabriel seria morador da área rural e teria alugado um quarto na cidade para ficar mais perto do local de trabalho.

Conforme o registro da ocorrência, no dia do crime Gabriel estava sentado em uma cadeira do lado de fora da pensão, e apresentava um ferimento na altura do abdômen, além de alguns hematomas no pescoço. Do lado do corpo havia uma faca de porte médio, porém sem vestígios de sangue. Perto da porta da casa foi encontrada uma lâmina de faca (tipo serra) de porte pequena, sem o cabo, suja de sangue. Dentro da pensão a PM também encontrou, em cima da pia, um cabo de faca, possivelmente a mesma que teria sido utilizada na agressão.

Publicado na edição 1263 – 27/05/2021