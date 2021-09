Polícia já tem pistas do possível assassino de homem em distribuidora no bairro Cachoeira

Foto: Marco Charneski

O crime ocorrido em Araucária na noite de sábado, 28 de agosto, em uma distribuidora de bebidas localizada na rua Manoel Ribas, no bairro Cachoeira, pode estar perto de ser solucionado. Emerson Ferreira dos Santos, mais conhecido como Mé, foi baleado enquanto estava no local bebendo. O Siate foi acionado, mas quando chegou à distribuidora, a vítima já estava em óbito.

Segundo a Delegacia de Polícia de Araucária, o autor dos disparos, usando um macacão de obra, chegou ao local, chamou a vítima pelo nome e no momento em que ela se virou para atender, recebeu dois tiros no peito. “O Emerson já estava caído no chão e o assassino ainda deu mais 3 tiros contra a sua cabeça, depois fugiu a pé. Já temos uma linha de investigação e estamos ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança para chegar ao autor dos disparos”, comentou a DP.

Ainda conforme adiantou a Delegacia, Emerson Ferreira dos Santos já tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio.

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021