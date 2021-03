Polícia Militar apreende arma e drogas no bairro Tindiquera

Compartilhe esta notícia:

A arma, munições, drogas e outros apetrechos utilizados para o tráfico de drogas foram apreendidos pela PM. Foto: divulgação

Na terça-feira, 16 de março, a Polícia Militar de Araucária apreendeu uma arma e drogas e prendeu um suspeito durante um patrulhamento pelo bairro Tindiquera. A equipe seguia pela via quando ao cruzar com um veículo Sandero que estava estacionado, visualizou duas pessoas no interior, e uma delas fez um movimento suspeito, como se estivesse tentando se esconder. A viatura parou e os policiais abordaram os dois ocupantes, sendo um homem e uma mulher. O homem, por sua vez, desceu do carro, dizendo em voz alta que estava armado e que a arma estaria no bolso direito da bermuda. Um dos policiais fez a revista pessoal e de fato localizou um revólver calibre .32, carregado com cinco munições intactas e pronto para disparar. O suspeito foi algemado.

Em buscas ao veículo, que pertencia à mulher, nada de errado foi encontrado. A PM a questionou sobre o que estaria fazendo com o carro estacionado naquele local e ela informou ser motorista de aplicativo e que tinha acabado de chegar com o passageiro. Este confirmou que havia acionado o transporte para ir até a casa da sua mãe, no endereço da abordagem. Após ser questionado se teria mais algum ilícito nas residências, a dele e da mãe, ele relatou que na sua casa localizada no Centro, guardava uma certa quantidade de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão. Os policiais confirmaram a versão de que a casa onde o suspeito tinha sido abordado, pertencia à mãe. Esta informou que o filho não residia mais ali, e que só iria visitá-la de vez em quando, e autorizou buscas, mas nada foi localizado.

A equipe se deslocou para a casa do homem, na região central, fez buscas e encontrou seis invólucros de cocaína, dois invólucros em forma de pedra também de cocaína, dois pedaços de maconha e uma balança de precisão. Diante das evidências, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021