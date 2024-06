Polícia Militar de Araucária alerta comerciantes sobre golpe do iFood

A Polícia Militar de Araucária alerta os comerciantes locais sobre um novo golpe que vem sendo aplicado na praça. Golpistas estão se passando por policiais militares e realizando pedidos pelo aplicativo iFood, para entregas na sede da Companhia.

A PM esclarece que não solicita pedidos via aplicativo iFood e orienta os comerciantes a ficarem atentos a essa prática fraudulenta, tomando as devidas precauções. “Caso recebam pedidos suspeitos, recomendamos que entrem em contato conosco imediatamente, através do telefone (41)3642-2768 e verifiquem a veracidade do pedido. Agradecemos pela colaboração de todos na prevenção e combate a este tipo de golpe”, declara o comandante da 2ª Cia, 1° Tenente QOPM Francimar.