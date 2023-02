Polícia Militar de Araucária apreende mais de 80kg de maconha escondida na carga de uma carreta

A Polícia Militar de Araucária apreendeu na tarde desta quarta-feira (01/02), 88,200kg de maconha, que estavam escondidas no compartimento de carga de uma carreta. A droga estava dividida em 171 tabletes, “mocada” dentro de caixas de papelão. A apreensão aconteceu por volta das 13h15, após a PM ter recebido a informação de que uma carreta estaria transportando drogas e seguia pela PR 423, sentido Campo Largo.

Equipes iniciaram um patrulhamento pela rodovia, localizaram o veículo semi-reboque com placas do Paraguai e iniciaram um acompanhamento. Já em Campo Largo, no bairro Itaqui, o motorista foi abordado e durante a revista no interior do compartimento da carreta, foram localizadas várias caixas de papelão, que exalavam um cheiro forte e suspeito. Ao abri-las, os policiais encontraram a droga.

No momento da prisão, o motorista disse não ter conhecimento da maconha. Diante dos fatos, a PM encaminhou a carreta e o suspeito para a Delegacia de Araucária, para os procedimentos necessários.

Foto: Divulgação.