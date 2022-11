Polícia Militar de Araucária prende suspeito por estupro de vulnerável

Na segunda-feira (07/11), a Polícia Militar de Araucária prendeu Jhonatan Kregenski na área rural de Capinzal, por força de um mandado de prisão (válido até 06/10/2041) pelo crime de estupro de vulnerável.



Uma equipe recebeu a informação de que o suspeito estava naquela região e iniciou um patrulhamento, localizando-o próximo à sua residência. Jhonatan foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, para as medidas necessárias.



Esta foi uma das inúmeras prisões que a Polícia Militar de Araucária vem efetuando na área rural. Equipes policiais têm intensificado as ações preventivas e repressivas em todos os ambientes rurais por meio de patrulhamentos, bloqueios, visitas preventivas às propriedades e demais demandas da segurança pública. O objetivo da 2ª Cia da PM, sob o comando do capitão Gantzel, é dar mais agilidade e melhor resposta nas ocorrências da área rural, em reforço ao atual programa da Patrulha Rural Comunitária já existente.

Segundo o tenente Ivan, que nesse momento responde pelo comando da 2ª Cia, esse policiamento preventivo e ostensivo está abrangendo todas as localidades do Município, com reforço em alguns dias da semana. “As equipes policiais, inclusive, realizam o cadastramento dos moradores, distribuem cartilhas e analisam possíveis rotas de fuga”, explicou o tenente.