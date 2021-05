Polícia Militar prende três suspeitos com pistola de numeração suprimida

A arma dispensada pelo trio foi localizada e apreendida pela PM. Foto: divulgação

Na segunda-feira, 26 de abril, a Polícia Militar de Araucária apreendeu uma pistola Taurus calibre .380 com numeração suprimida e um carregador contendo sete munições do mesmo calibre e prendeu três homens, no Capela Velha. A equipe fazia um patrulhamento pelo bairro, quando percebeu um veículo Fiat Idea preto, cujos vidros estavam isofilmados. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista acelerou repentinamente, levantando suspeitas da equipe. Ao tentar uma abordagem, com sirene e luzes da viatura acionadas, o condutor não obedeceu e iniciou-se uma perseguição.

Na rua Agrimensor Carlos Hasselman, às margens da Rodovia do Xisto, os policiais perceberam que um dos ocupantes do veículo jogou um objeto para fora, que parecia ser uma arma de fogo. Uma distância de 330 metros ainda foi percorrida, até que o motorista parou. Três ocupantes desembarcaram do veículo. Na busca pessoal e em revista ao carro, nada de ilícito foi localizado. Com os suspeitos imobilizados, um policial retornou ao local onde o objeto havia sido dispensado. Tratava-se de uma pistola da marca Taurus modelo pt 938 calibre .380, com numeração suprimida e um carregador contendo sete munições de calibre .380. A PM perguntou quem era o dono da arma, mas ninguém respondeu. Um deles apenas informou que teria sido ele que havia dispensado a arma pela janela do carro.

Diante dos fatos, os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Na DP

Durante confecção do boletim de ocorrência, um dos suspeitos assumiu ser o dono da pistola e disse que portava a arma por ter sido ameaçado em data anterior, por um indivíduo. Os outros informaram também que sabiam que o colega portava a arma dentro do veículo, devido ameaças recentes. Inclusive, relataram que neste dia, o sujeito que fez a as ameaças, efetuou vários disparos de arma contra eles, e por esse motivo estavam andando armados.

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021