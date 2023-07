Polícia Militar recupera veículo furtado ontem em Piraquara

No fim da tarde desta terça-feira (18/07), uma viatura da Polícia Militar de Araucária que estava realizando patrulhamento na região do jardim israelense, no bairro Capela Velha, cruzou com um carro suspeito. Os policiais consultaram a placa do veículo, que constou o alerta de furto, então sinalizaram para o condutor parar, mas ele ignorou os avisos e tentou fugir.

Foi iniciado um acompanhamento tático por diversas quadras, porém o condutor do veículo furtado estava em alta velocidade e colocando em risco a vida de pedestres e outros motoristas, por isso foi necessário realizar uma aproximação rápida e alguns disparos, após isso a PM conseguiu abordar o indivíduo.

O homem então confessou que havia furtado o carro no dia anterior, na cidade de Piraquara, e diante do flagrante ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a sede da Delegacia de Polícia Civil.