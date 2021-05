Polícia Militar retira drogas de circulação na região do Dalla Torre

Foto: divulgação

Uma equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento pela rua Maria Stigar Ribinski, no bairro Passaúna, nesta sexta-feira, 7 de maio, com intuito de coibir o tráfico de drogas na região do jardim Dalla Torres, quando percebeu algumas pessoas aglomeradas em frente a uma das casas. Ao perceber a chegada da viatura, um dos integrantes do grupo tentou fugir, dispensando pinos de cocaína que estavam em seu bolso.

No entanto, os policiais conseguiram abordar o suspeito e com ele localizaram 7 pinos da droga, 50 gramas de maconha e uma pedra ainda não fracionada de cocaína, pesando cerca de 36 gramas, além de R$ 612 em notas trocadas. A cocaína, após dividida, poderia render aproximadamente 180 pinos. Diante das evidências, o sujeito foi encaminhado para a Delegacia de Araucária para as providências necessárias.