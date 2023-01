Polícia pede ajuda para capturar bandido que baleou cliente durante assalto a um mercado no Jd Itaipu

Nesta quarta-feira (04/01), durante um assalto a um mercado localizado na rua Gaivota, jardim Itaipu, bairro Capela Velha, um cliente foi baleado na perna. O homem chegou no local exatamente quando o crime estava em andamento. O bandido, que já estava deixando o estabelecimento, acabou se assustando e disparou três vezes contra o cliente. Dois tiros falharam, porém o terceiro acabou acertando sua perna.







Em seguida, o assaltante fugiu sentido ignorado. Equipes da Polícia Militar saíram em patrulhamento, porém não conseguiram localizá-lo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, sem risco de morte.

Segundo a polícia, o mesmo bandido já teria assaltado uma loja de ferragens, no mesmo bairro, na terça-feira (03). Ele entrou no comércio, ameaçou o funcionário que estava no balcão com uma arma, depois roubou seu celular e o dinheiro que estava no caixa.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do assalto e também o rosto do assaltante – ele praticou o crime de cara limpa.

De acordo com populares, o assaltante estaria acompanhado e fugiu do local de bicicleta. Ele ainda não foi capturado e a polícia pede ajuda caso alguém o reconheça pelas imagens. As denúncias poderão ser feitas no fone da Polícia Militar: 190 ou da Delegacia de Polícia: 3614-6000.