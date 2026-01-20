Agentes da Delegacia de Polícia Civil de Araucária cumpriram mandados de prisão em desfavor de dois homens. As capturas aconteceram nesta terça-feira (20), nos bairros Campina da Barra e Vila Nova.

O primeiro indivíduo, de 33 anos, foi condenado judicialmente pela prática de furto. Ele foi preso no bairro Campina da Barra após diligências empreendidas pelos agentes que possibilitaram a localização do foragido.

De acordo com o delegado da PCPR Felipe Martins, o mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Araucária em cumprimento a sentença que o condenou à reclusão de 10 meses e 22 dias de prisão.

O segundo homem, de 35 anos, foi preso por inadimplência do pagamento de pensão alimentícia. Ele foi capturado no bairro Vila Nova.

A ordem judicial foi expedida pela Vara de Família de Araucária. A falta de pagamento de pensão alimentícia é o único caso de prisão por dívida previsto no Direito Brasileiro. “O valor da dívida é de R$7.938,53. A prisão tem prazo de 30 dias”, explicou o delegado.

Os homens foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.

DENÚNCIAS

A população pode colaborar com as investigações em andamento. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.