Polícia prende 452 pessoas e interdita 242 estabelecimentos no PR

Mesmo com as fiscalizações, as ocorrências de infrações ao decreto estadual ainda são cotidianas.

As forças de segurança pública do Paraná completaram nesta quarta-feira, dia 10 de março, 11 dias de fiscalizações e outras ações de prevenção ao coronavírus no Estado. Desde o início de vigência do decreto estadual 6.983/2021, foram fiscalizados 5.444 estabelecimentos comerciais, sendo que 242 deles acabaram interditados. O balanço da Secretaria da Segurança Pública indica que 452 pessoas foram presas e 95 adolescentes foram apreendidos pelas equipes policiais.

As polícias dispersaram 1.955 aglomerações de pessoas. Nas ações com órgãos municipais foram lavradas 258 multas a pontos comerciais e outras 417 a pessoas flagradas em desrespeito às medidas sanitárias. As operações constantes e a intensificação de policiamento também resultaram em 20 armas de fogo e 144 equipamentos eletrônicos apreendidos. Nestes 11 dias, as polícias receberam 3.149 denúncias sobre violação das medidas sanitárias e 637 foram constatadas no período.

A presença policial nas ruas também preveniu crimes e promoveu prisões e apreensões. Nos 11 dias de vigência do decreto, mais de 31 quilos de drogas foram retirados de circulação, 47 veículos apreendidos e outros oito recuperados. Além disso, 74 pessoas foram conduzidas e sete adolescentes apreendidos.

Araucária

A Polícia Militar de Araucária disse que desde o início do mês de março recebeu 73 solicitações e denúncias relacionadas ao descumprimento de medidas sanitárias. Destas, foram realizados oito encaminhamentos pelo art. 268 do CP e pelo art. 330.

Além disso, a PM destacou que realiza ações regularmente, com operações em dias alternados, para fiscalizar o cumprimento do decreto, que trata do assunto.

“A Polícia Militar, por ordem do comando geral, em suas abordagens de fiscalização, orienta e adverte quando constata situações de descumprimento de medida sanitária, com objetivo de impedir propagação de doença infecto contagiosa. Contudo, nos casos de reincidência, acaba ocorrendo a detenção do autor e lavratura de termo circunstanciado pelos crimes supracitados”, esclareceu a PM de Araucária.

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021