Polícia prende homem que agrediu mulher e tentou negar a culpa

Na noite da última sexta-feira (09/12), a Equipe de Saúde da UPA fez contato com a Guarda Municipal de Araucária referente a entrada de uma vítima de agressão. A vítima deu entrada na UPA com uma lesão importante na face e precisou ser transferida para o Hospital do Trabalhador. A guarda chegou à UPA por volta das 23h e conseguiu levantar o endereço do suposto agressor.







Chegando ao local, no bairro Capela Velha, houve resistência por parte do homem e a equipe precisou utilizar uso moderado de força. O agressor estava visivelmente embriagado e negou os fatos, porém, seu filho de 14 anos e o irmão da vítima, relataram que as lesões que ela sofreu foram cometidas por ele. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi levado a presença da autoridade policial de plantão.