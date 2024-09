Polícia procura homem de 59 anos suspeito de abusar de quatro meninas

A Delegacia da Mulher de Araucária chegou à identificação exata nesta quinta-feira, 19 de setembro, de um homem suspeito de abusar de duas crianças no bairro Israelense, no ano de 2023. Mário Sérgio da Silva, de 59 anos, também costumava se identificar como Amaro ou Paulo, e agora é considerado um foragido da Justiça.

Segundo a polícia, as buscas teriam começado ainda no ano de 2021, quando a Guarda Municipal de Araucária encontrou drogas em uma distribuidora no bairro Favorita. Na ocasião, o autor não se encontrava na residência e, assim que soube da abordagem, empreendeu fuga em direção à ocupação irregular do Israelense, onde permaneceu até agosto do ano de 2023, quando foi acusado de abusar sexualmente de duas crianças.

Após a identificação, a Polícia Civil encontrou um mandado de prisão em aberto contra Mário, pelo crime de estupro de vulnerável. Foram encontrados ainda, dois boletins de ocorrência por este mesmo crime, sendo um no ano de 2015 e outro em 2019.

Até o momento, sabe-se que Mário Sergio da Silva teria abusado de quatro crianças, todas meninas. O homem encontra-se foragido e, caso alguém saiba do seu paradeiro, pode fazer uma denúncia anônima através dos números (41) 3641-6014 e (41) 3641-6013.