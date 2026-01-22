A Polícia Civil de Araucária segue em busca da identificação do responsável pelo furto de bicicletas registrado em um condomínio no bairro Fazenda Velha. Até o momento, o suspeito não foi identificado, e a delegacia responsável informou que as investigações continuam em andamento.

O caso envolve dois furtos ocorridos em dias diferentes, entre a quinta-feira (15) e a sexta-feira (16). De acordo com as imagens das câmeras de segurança, o autor teria utilizado o mesmo modo de ação nas duas ocasiões. Ele teria entrado no condomínio pela área da lixeira, que não estava cadeada, e, a partir desse ponto, conseguiu abrir o portão de pedestres para acessar o interior do local.

Após entrar no condomínio, o indivíduo manteve o portão aberto com o auxílio de uma pedra e seguiu até a garagem. No estacionamento, foram furtadas duas bicicletas: uma da marca Rava, de cor preta com detalhes em roxo, e outra da marca GTSM, preta com vermelho. Os crimes ocorreram em momentos distintos, um em cada dia.

As câmeras de segurança do condomínio registraram a movimentação do suspeito durante as ações. O síndico foi informado sobre os furtos e repassou as imagens à vítima, que formalizou o registro da ocorrência. O caso foi classificado como furto qualificado e está sob apuração da Polícia Civil de Araucária, que segue reunindo informações para identificar e localizar o responsável.

