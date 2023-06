Policiais da DP de Araucária prendem pedófilo em flagrante e apreendem com ele uma lista de crianças

A Polícia Civil de Araucária prendeu em flagrante na quarta-feira (07/06), Lucas M. P., 23 anos, acusado de pedofilia. A prisão aconteceu após uma mãe denunciar o caso à polícia, ela chegou desesperada na sede, querendo falar com os policiais, porque havia pegado conversas de seu filho, uma criança de 12 anos, com um indivíduo até então não identificado, onde haviam diversas fotos de sexo explícito e aliciamento por parte do pedófilo.

A genitora contou ao delegado Tiago Wladyka que pelas conversas, viu que os dois já estavam conversando há alguns dias. Porém, no momento em que pegou o telefone do filho, o mesmo já tinha saído de casa. A mãe então analisou melhor as conversas e percebeu que o homem tinha mandado uma localização para a criança, chamando-a para jogar vídeo game.

Ao verificar ouvir o relato da mãe e verificar as conversas, Wladyka e sua equipe foram imediatamente até o local apontado na localização enviada pelo pedófilo e o flagraram conduzindo a criança para dentro de sua casa. Diante da cena, os policiais prenderam Lucas em flagrante delito por importunação sexual e estupro de vulnerável tentado, uma vez que o delegado e os investigadores da Polícia Civil conseguiram evitar que qualquer coisa acontecesse caso a criança entrasse na residência do pedófilo.

Ao abordarem o indivíduo, os policiais civis ainda encontraram uma lista com nomes e idades de diversas crianças, que foi apreendida. A partir das evidências, a DP irá investigar se ocorreram abusos ou outros crimes pertinentes à pedofilia.

Uma vez preso, Lucas foi encaminhado para Delegacia de Polícia, autuado em flagrante e conduzido para Cadeia Pública de Araucária, onde ficará à disposição da Justiça.