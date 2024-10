Policiais militares de Araucária visitam criança de 2 anos que ajudaram a salvar

O garotinho César Oliveira de Ramos, de 2 anos, que foi salvo pelos policiais militares Cabo Gonçalves e Soldado Gonçalves, da 2ª Cia de Araucária, na terça-feira (08/10), recebeu visita nesta segunda-feira (14), uma semana depois do grande susto. Os heróis de farda fizeram questão de rever a criança e ainda a presentearam com um carrinho de polícia.

A dupla realizava um patrulhamento pela rua Anacã, no bairro Capela Velha, quando foi abordada pela senhora Nerci Aparecida Borges, pedindo ajuda porque seu neto César estaria convulsionando. Prontamente, os policiais prestaram o devido auxílio à criança, que aparentava desvio ocular, fraqueza muscular e abaixamento do nível de consciência, e a conduziu rapidamente ao PAI – Pronto Atendimento Infantil.

Segundo eles, durante o deslocamento o garotinho voltou a apresentar sinais de desfalecimento a na chegada ao PAI, foi rapidamente atendido pela pediatra e equipe médica, que conseguiram estabilizá-lo. Após a criança se recuperar, os PMs decidiram visitá-la e foram recebidos pela avó, que agradeceu por terem ajudado a salvar a vida do neto.

O Cabo Jonathan Gonçalves está na corporação desde 2008, sempre atuando no Município e já passou por diversas ocorrências, mas essa em especial foi marcante em sua carreira de militar estadual. Ele relata que estavam em patrulhamento rotineiro na região e ao olharem para a porta de um comércio notaram que uma senhora estava em situação de desespero com o neto em seus braços, acenando para a viatura. Imediatamente desembarcaram e socorreram a criança, verificando seus sinais vitais, prestando primeiros socorros e encaminhando ao Hospital. “A ação rápida é importante para salvaguardar uma vida e destaco o comprometimento da Polícia Militar na proteção dos cidadãos, que deve estar preparada para atuar quando chamada, mesmo diante de situações de extrema emergência”, declara.

O Soldado Gabriel Gonçalves da Silva é policial militar há 2 anos e nesse período já viveu diversos tipos de situações. Inclusive, passou por uma situação similar em novembro do ano passado, data em que ele e outro militar socorreram uma criança de 11 meses de idade e conseguiram salvar a vida dela. “Atuações assim reafirmam o compromisso da Polícia Militar com a população e proporcionam a eles a sensação do dever cumprido e de que estão no caminho certo”, afirma.

