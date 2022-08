Policiais militares fazem surpresa de aniversário para garoto de 3 anos  

Apaixonado pela Polícia Militar, Nicolas Costa, de apenas 3 anos, não esperava pela surpresa que receberia no dia do seu aniversário. O menino sempre foi apaixonado pela Polícia Militar, fala em polícia dia e noite, imita o barulho das viaturas, e até na hora de dormir, pede que o pai lhe conte história, sabe sobre o que?…polícia, é claro!! No sábado, 13 de agosto, Nicolas ganhou uma festa para comemorar seu aniversário, e o tema foi uma mescla do desenho animado Patrulha Canina, com viaturas de polícia. Mas o que o garotinho não sabia, era que neste dia, receberia convidados muito especiais: o Cabo Pereira e o Soldado Strugala, da 2ª Cia da PM de Araucária.

O pequeno ficou tão feliz, que nem conseguiu esconder a emoção. Os policiais cantaram os parabéns pra ele, comeram bolo e salgadinhos e depois fecharam a visita com chave de ouro, convidando o garotinho para dar um passeio de viatura. Acompanho pelos pais Rodrigo e Josiane, Nicolas ainda acionou o giroflex da viatura e falou no rádio da PM. “Eles trataram meu filho super bem e quando chegamos em casa, os policiais ainda o colocaram sentado no banco do motorista, pra simular que ele estava dirigindo a viatura. Nicolas ficou tão feliz, foi muita emoção!” disse o pai.

Rodrigo contou que seu maior desejo era ver o filho realizar o sonho de conhecer os policiais, por isso entrou em contato com o comando da 2ª Companhia e deu certo de os policiais Pereira e Strugala estarem no aniversário. “Como eu já sabia que os policiais viriam no sábado, na sexta-feira de noite eu contei uma história diferente pro Nicolas. Disse que havia um menininho que estava de estava de aniversário e que os policiais eram tão bonzinhos que foram na casa dele comer bolo, cantar parabéns e tomar refrigerantes. Ele mal sabia que seria uma história real, ainda assim foi dormir todo empolgado”, relatou o pai. Ele agradeceu aos policiais pela visita e disse que esse dia ficará marcado. “Agradeço muito por eles fazerem parte dessa história, por homenagear meu filho e realizar seu sonho”.

Proximidade com a população

O soldado Strugala comentou que ele e o cabo Pereira estavam de plantão quando o cabo Juliano solicitou a possibilidade de fazerem a visita na casa do Nicolas. “Fomos até a casa e encontramos uma família super receptiva, admiradora do serviço da PMPR e ainda o garotinho, apaixonado pela farda. E nisso tudo, o que mais motiva nós, jovens na corporação, é ver o cabo Pereira cativando e interagindo com as crianças, mesmo depois de 25 anos de trabalho”, declarou.

Strugala também reforçou que o comandante do 17º BPM, Tem-Cel Puchetti preza muito a proximidade da corporação com a população, assim como o Capitão Gantzel, Comandante da 2ªCia das PM de Araucária.

O cabo Pereira, por sua vez, agradeceu aos pais do Nicolas e a todas as demais famílias que acreditam e confiam no serviço da Polícia Militar. “Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo