Polícias de Araucária registram 11 homicídios ocorridos em 2024

O balanço de homicídios ocorridos em Araucária mostra que no ano de 2024 houve uma redução de casos, quando comparados com o ano de 2023. De acordo com levantamentos feitos pelas polícias Civil e Militar, 11 crimes violentos contra a vida ocorreram no ano passado. Destes, a Delegacia solucionou nove e dois ainda permanecem com autoria incerta. Já em 2023, segundo levantamento feito pelo Jornal O Popular do Paraná, foram registrados 16 homicídios.

Dos 11 crimes ocorridos em 2024, conforme a Delegacia, cinco foram cometidos por arma de fogo, dois por agressão, dois por objetos contundentes (que incluem punhos fechados, unhas, soco-inglês, cassetetes, entre outros), um por arma branca e um não foi possível identificação. A Delegacia informou ainda que no balanço o índice maior de crimes foi registrado no bairro Capela Velha.

Edição n.º 1448.