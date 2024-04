Polônia vence a primeira partida na Copa do Mundo e sai da lanterna

A Polônia venceu sua primeira partida na Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo. Na rodada de sábado (20/04), o time fez uma partida impecável e goleou a Holanda por 4X1. Com este resultado, os poloneses saíram da lanterna da competição. Nos demais jogos a Argentina fez 4X2 em cima do Uruguai, França e Itália empataram em 1X1, e a Dinamarca goleou a Espanha em 4X1.

Após a sexta rodada, a Argentina assumiu a liderança na classificação com 12 pontos, em segundo está a Alemanha com 12 pontos, Dinamarca em terceiro com 12 pontos, França em quarto lugar com 10 pontos, Espanha em quinto com 4 pontos, Itália na sexta posição com 4 pontos, Holanda em sétimo com 3 pontos, Polônia em oitavo com 3 pontos, Uruguai em nono lugar com 1 ponto e o Brasil segue na lanterna da competição, ainda sem pontuar.

Acompanhe na tabela os quatro jogos da sétima rodada da Copa do Mundo.