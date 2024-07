Polônia vence e garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

A Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo está se aproximando da reta final, e no próximo sábado, 27 de julho, os torcedores vão acompanhar uma rodada decisiva. Alguns times já se garantiram para as quartas de final. É o caso da Polônia, que venceu o Uruguai por 4X2 na rodada de sábado (20), e subiu da sexta para a quarta colocação.

A Argentina acabou perdendo para a Holanda por 5X2, mas segue em segundo lugar na tabela de classificação e com vaga quase certa para as quartas. A Itália venceu o Brasil por 5X3, deixando o time perdedor em situação ainda mais complicada. O Brasil e o Uruguai vão se confrontar na próxima rodada para uma partida de vida ou morte.

A Dinamarca segue soberana na classificação, com 21 pontos e vaga garantida para as quartas de final. Argentina está em 2º com 15 pontos, Alemanha em 3º com 13, Polônia em 4º com 12, França em 5º com 10, Espanha em 6º com 10, Itália em 7º com 10, Holanda em 8º com 9, Uruguai em 9º com 5 e o Brasil segue na lanterna com 3 pontos.